FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Türkiye'nin risk primi Aralık'tan bu yana en yüksek seviyede

Türkiye'nin risk primi Aralık'tan bu yana en yüksek seviyede

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.03.2024 11:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) 341 baz puanla Aralık ayının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye'nin risk primi Aralık'tan bu yana en yüksek seviyede

Son dönemde Türkiye'nin risk priminde görülen yukarı yönlü ivmede yeni bir eşik aşıldı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin risk primi geçen sene yaşanan seçim sürecinin ardından düşüş ivmesi yaşamıştı. Seçim öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi Aralık ayında 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.

Türkiye'de son dönemde yabancı yatırımcıların portföy çıkışı yaptıkları görülürken, Fitch'ten ise bir not artışı kararı gelmişti. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Notun yükselmesinin Haziran 2023’ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtilmişti.

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarılmıştı.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Varlık Fonu'ndan ilk uluslararası İslami finansman işlemiTürkiye Varlık Fonu'ndan ilk uluslararası İslami finansman işlemi
Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar! Çiftçilerin yeni gözdesi: Domatesi bırakıp onu dikmeye başladılar!
2021'den beri en düşük seviye: İngiltere'de enflasyon geriledi2021'den beri en düşük seviye: İngiltere'de enflasyon geriledi
Anahtar Kelimeler:
cds primi
En Çok Okunan Haberler
Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Prof. Dr. Ercan: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun"

Prof. Dr. Ercan: "5, 5.5 ve 6 büyüklüğünde depremlere hazır olun"

Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı

Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

EPDK akaryakıtta tek fiyat dönemini başlatıyor:

EPDK akaryakıtta tek fiyat dönemini başlatıyor:

1 Aralık'tan bu yana ilk kez oluyor!

1 Aralık'tan bu yana ilk kez oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.