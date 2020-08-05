UBS'in kurda yıl sonu tahmini 7.10

İsviçre merkezli UBS'in Çarşamba günü yayınladığı notuna göre banka, Dolar/TL kurunda 2020 sonu beklentisi 7.10 seviyesinde bulunuyor.

Bankanın kurda 2021 ilk çeyrek tahmini 7.30, ikinci çeyrek tahmini 7.50 ve üçüncü çeyrek tahminiyse 7.70 seviyesinde.

Bankanın notunda "Küresel koşulların gelecek çeyreklerde büyük bir ihtimalle destekleyici şekilde kalacak olmasına karşın Türk Lirası'nın ABD Doları'na karşı değer kaybetmesini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.

Notta, "Hükümetin ekonomik büyümeye odaklanması, yerel bazda geniş parasal koşullar ve genişleyen cari işlemler açığı TL için destekleyici değil." dendi.

Buna karşın notta yatırımcı güvenindeki iyileşmeyle tetiklenebilecek portföy girişleri veya Merkez Bankası'nın şahin bir duruşa dönmesinin TL'yi destekleyebileceği belirtildi. Yapısal reformlar ve enflasyonu kontrol altına almaya odaklanılmasının TL'nin uzun vadeli görünümünü iyileştirebileceğinin altı çizildi.

İzlenmesi gereken unsurlar olarak koronavirüs, büyüme görünümü, para politikası, petrol fiyatları, risk algısı ve jeopolitik gelişmeler sıralandı. Yurt içinde ise maliye ve para politikaları (20 Ağustos'taki TCMB toplantısı), büyüme - enflasyon dinamikleri, dış denge, mevduatlardaki dolarizasyon ve Döviz rezervi gelişmeleri işaret edildi.

