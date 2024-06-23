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Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Altın mı borsa mı dolar mı? İşte haftanın kazandıranları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 09:25
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Dolar ve altında bayram sonrası yükselişler dikkat çekerken bu hafta yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım araçları da belli oldu. Altın, dolar, borsa... Hangisi yatırımcısının yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Altın mı borsa mı dolar mı? İşte haftanın kazandıranları

Yatırımcılar piyasalardaki düşüş ve yükselişleri takip ederken bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. İç piyasada yatırımcılar Merkez Bankası'nın 27 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.569,23, en yüksek 10.792,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,66 değer kazanarak 12.175,75 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,93 artışla 10.265,93 puan, Sanayi Endeksi 2,31 kazançla 14.476,73 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,42 değer kazancıyla 14.285,96 puan oldu.

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BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,69 ile Biotrend Çevre ve Enerji oldu.

Biotrend Çevre ve Enerji'yi yüzde 10,73 ile CW Enerji, yüzde 9,86 ile Enerya Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,42 ile Can2 Termik, yüzde 7,33 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,28 ile Alarko Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 469 milyar 560 milyon lirayla Garanti BBVA ve 436 milyar 80 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,33 artışla 2.458 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,13 kazançla 16 bin 310 liraya yükseldi.

dolar

Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 32,8330 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 35,1160 lira oldu.

Geçen hafta 41,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 artarak 41,5390 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 yükselişle 36,7470 liradan alıcı buldu.

Express


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