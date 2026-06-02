FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

100 milyar avroluk temiz enerji yatırımı şebekeye takıldı

Avrupa'da sekiz ülkede 100 milyar avroluk yenilenebilir enerji ve depolama projesinin, elektrik dağıtım şebekesine bağlantı için beklediği tespit edildi.

100 milyar avroluk temiz enerji yatırımı şebekeye takıldı

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi Ağı (Beyond Fossil Fuels) tarafından danışmanlık şirketi AFRY'ye hazırlatılan analize göre, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere'de Avrupa'nın mevcut kömür ve gaz santrali kapasitesinin yaklaşık yüzde 98'ine denk gelen 375 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi ve 455 gigavatlık depolama projesi elektrik şebekesine bağlantı için kuyrukta bekliyor.

Söz konusu projelerin ekonomik büyüklüğü 100 milyar avroya karşılık geliyor.

Dağıtım sistemi operatörleri, enerji dönüşümünün hızına ayak uyduracak şekilde yeni yenilenebilir enerji ve depolama projesini yeterince hızlı şekilde şebekeye bağlamakta zorlanıyor. Yeni projelerin dağıtım şebekesine erişimindeki zorluklar, gelişmiş pazarlarda depolama sistemlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir engel oluşturuyor.

Avrupa'da şebekeye bağlantı sürelerinin iyileştirilmesi için herhangi bir önlem alınmaması halinde, bu şebeke tıkanıklığının enerji dönüşümünü geciktirmesi ve Avrupa'nın fosil yakıtlara bağlılığının artmasından endişe ediliyor.

Yerel düzeydeki engelleri gidermek için dağıtım şebekesinin dijitalleşmesine ve düzenleyici reformlara daha fazla odaklanılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Fosil Yakıtların Ötesi Ağı Kampanyacısı Duygu Kutluay, analize ilişkin değerlendirmesinde, yenilenebilir enerji ve depolama projeleri için bağlantı kuyruklarının giderek sıkışmasının enerji dönüşümünü yavaşlatırken Avrupa'nın rekabet gücünü de zayıflattığını belirtti.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Dağıtım sistemi operatörlerinin Avrupa'nın enerji güvenliğini korumak ve tüketiciler için enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla temiz enerji dönüşümünün hızına ayak uydurması gerektiğinin altını çizen Kutluay, "Yönetişim ve işletme reformları olmadan Avrupa'nın yenilenebilir enerji potansiyeli, hedef veya yatırım eksikliğinden değil, tam da bu enerjiyi ulaştırması gereken şebekelerdeki kısıtlar nedeniyle sekteye uğrayacak." uyarısında bulundu.

Kutluay, Türkiye'de de Avrupa'dakine benzer şebeke kapasitesi sorunları olduğunu belirterek, "Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ancak yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek bir ülkede, özellikle öz tüketime dayalı ve küçük ölçekli projelerin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Ancak mevzuat ve teknik belirsizlikler ile dağıtım şirketlerinin yenilenebilir ve batarya depolama projelerine bağlantı sağlayamaması bu süreci yavaşlatıyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirebilmesi için dağıtım sistemlerinin modernize edilmesi, dijitalleşmesi ve planlama süreçlerinin dağıtık enerji kaynakları ile esneklik çözümlerini merkeze alacak şekilde yeniden yapılandırılması kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AFRY Kıdemli Danışmanı Chiara Natalicchio da iletim ve dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümünün kilit unsuru olduğunu belirtti. Natalicchio, şunları kaydetti:

"Daha dağıtık ve değişken hale gelen bir elektrik sisteminde yeni kaynakların kullanılabilir bir değere dönüşüp dönüşmeyeceği nihai olarak bu şebekeler tarafından belirleniyor. Bu bağlamda, dağıtım şebekelerinin stratejik rolüne ve daha güçlü yönetişim, güçlü planlama, anlamlı paydaş katılımı ve esneklik çözümlerinin uygulanmasıyla desteklenen, ileriye dönük ve esnek düzenlemelere acil ihtiyaca odaklanmak çok önemli."

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'da enerji dönüşümünün planlandığı gibi ilerleyebilmesi için 2030'a kadar yenilenebilir enerji projelerinin yüzde 70'inden fazlasının elektrik dağıtım şebekelerine bağlanması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK 9 uzman yardımcısı alacak: Başvuru ne zaman ve nasıl yapılır?TÜİK 9 uzman yardımcısı alacak: Başvuru ne zaman ve nasıl yapılır?
Borsa güne yükselişle başladı!Borsa güne yükselişle başladı!

Anahtar Kelimeler:
yenilenebilir enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Mehmet Aslantuğ tepkiler sonrası Ozan Güven'e seslendi!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.