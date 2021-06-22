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İsviçre ilk sırada, Türkiye son sırada!

22.06.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB ülkelerinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepeti, Türkiye'de 38 avro karşılığı alınıyor. Türkiye'nin lokanta ve otel bedellerinde endeksi 40 oldu. Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre olurken Türkiye ise son sırada kaldı.

İsviçre ilk sırada, Türkiye son sırada!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "hanehalkı nihai tüketim harcamalarına göre satınalma gücü paritesi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 38 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 38 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabildiğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

EN DÜŞÜK ÜLKE TÜRKİYE

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 170 ile İsviçre, en düşük ülke ise 38 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 89 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin, AB ülkeleri ortalamasının yüzde 11 altında olduğu görüldü.

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Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 75 olarak belirlendi ve bu gruplarda Türkiye'nin fiyat düzeyi diğer alt gruplara nispeten yüksek seyretti. Buna karşılık lokanta ve oteller endeksi 40 olarak hesaplandı ve fiyatlar diğer alt gruplara göre düşük düzeyde kaldı. Giyim grubunda ise Türkiye, 33 endeks değeriyle karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke oldu.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

MAL VE HİZMET GRUPLARI

Gıda ve alkolsüz içecekler: Ekmek ve tahıllar, et, süt, yumurta, meyve, sebze, su, meyve suyu ve diğer alkolsüz içecekler,

Alkollü içecekler, sigara ve tütün: Şarap, bira, vb. alkollü içecekler, sigara ve tütün ürünleri,

Giyim: Kumaşlar, erkek, kadın, çocuk ve bebek giyim eşyaları,
Tüketici elektroniği:Televizyon, ses ve görüntü kaydeden ve oynatan cihazlar, bilgisayarlar vb.,

Kişisel ulaşım araçları: Motorlu araçlar, motosiklet ve bisikletler,
Lokanta ve oteller: Yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama hizmetleri.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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