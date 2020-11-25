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2021 yılında altın fiyatları ne olur? Westpac'ten 2021 yılı altın tahmini

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2020 09:29 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ile ilgili yaşanan gelişmeler ve süren hareketlilik nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar analistlerin yorumlarına göz atmaya devam ediyor. 2021 yılında altın fiyatları ne olur sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Son olarak Avustralya merkezli yatırım kuruluşu Westpac tarafından 2021 yılı altın tahmini güncellendi. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte detaylar…

Avustralya merkezli yatırım kuruluşu Westpac ons altında düşüş öngörüyor.

Avustralyalı yatırım bankası Westpac tarafından hazırlanan raporda, ons altında görünümün daha iyi ekonomik veriler ve aşı haberleri ile artan risk iştahından olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Değerlendirmede ons altının 2021 sonunda ortalama 1760 dolar düzeyinin gerisinde kalacağı öngörüldü. 2022 sonunda ise fiyat 1633 dolar tahmin edildi.

Westpac, altın fiyatının 2023 ortasından itibaren yeniden değer kazanarak 2024 Eylül ayında 1848 dolara çıkacağını tahmin etti.

BOFA, ONS ALTINDA NÖTR BEKLENTİYE GEÇTİ

Bir ara ons altın fiyatının 3000 dolara kadar çıkabileceğini öngören kuruluş, yeni tahminlerinde ise çok daha ihtiyatlı bir tutum takınıyor.

Kuruluş, enflasyon beklentilerinin faizlerden daha hızlı artmaya başladığı görülene kadar altında rallinin beklemede kalabileceğini belirtti. BOFA, ons altın ortalama fiyat tahminini bu yıl için 1775 dolar, gelecek yıl için 2063 dolar açıkladı.

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