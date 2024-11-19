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600 milyon TL'lik merak! Tek kelimeyle yanıtladı: Yapay zeka yılbaşı ikramiyesi kazandıracak piyango numarasını bilebilir mi?

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 09:22
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Yapay zeka hayatımıza her geçen gün daha fazla girerken bir yandan da yapabileceklerinin ve bilebileceklerinin sınırları da sorgulanmaya başladı. Yılbaşına artık sayılı günler kala herkes bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişindeki büyük ikramiyeyi konuşurken akıllara yapay zeka geldi. Peki, yapay zeka yılbaşında büyük ikramiyeyi kazandıracak piyango numarasını söyleyebilir mi? İşte 600 milyon TL'lik merak yaratan o sorunun cevabı...

600 milyon TL'lik merak! Tek kelimeyle yanıtladı: Yapay zeka yılbaşı ikramiyesi kazandıracak piyango numarasını bilebilir mi?

Yapay zeka hayatın her alanında aktif olarak kullanılmaya başladığı gibi yapabilecekleriyle de kendinden çokça konuşturuyor. Pek çok kişi günlük yaşamında yapay zekayı kullanmaya başlarken merak ettiği soruları da ona yöneltiyor. Hal böyle olunca en akla gelmeyecek şeyleri bile yapay zekanın bilip bilmeyeceği merak ediliyor. Peki, yapay zeka yılbaşında büyük ikramiyeyi kazandıracak piyango numarasını da bilebilir mi? Milli Piyango büyük ikramiyesi tam 600 milyon lira. İşin uzmanı bu soruyu tek kelimelik bir cevapla yanıtladı ve nedenlerini anlattı. İşte detaylar...

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"YAPAY ZEKA YILBAŞINDA BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIRACAK PİYANGO NUMARASINI BİLEBİLİR Mİ?"

NTV'deki Zehra Küçük'ün Dijital Beyin programına konuk olan robot ve yazılım üzerine çalışan bir şirketin yönetim kurulu başkanı Mustafa Mertcan'a yapay zeka konusuyla ile ilgili sorular soruldu. Seyircilerin sorularını yönelten Küçük, Mertcan'a "Yapay zeka bana yılbaşında büyük ikramiyeyi kazandıracak piyango numarasını söyleyebilir mi?" sorusunu da sordu.

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"İMKANSIZ! RASTGELE BİR DURUM VAR"

Mertcan, bu soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"İmkansız. Öncelikle öyle söyleyebilirim. İmkanlı imkansız diyelim daha doğrusu. Piyango dediğimiz konu özellikle bildiğiniz gibi rastgele rakamlardan oluşuyor. Eğer bununla alakalı iyi bir güvenlik sistemi alındıysa, dijitalde bu piyango çekiliyor o da olabilir sonuç itibarıyla illa top olacak diye bir kaide yok. İyi bir güvenlik sistemi alındıysa ve tamamen gerçekten metot olarak değiştiriliyorsa ki bildiğim kadarıyla öyle yapılıyor onlar zaten, metotları da değiştiriliyor, ürünler de değiştirilerek çekiliyor piyangolar... Bu neredeyse imkansız çünkü çok rastgele bir durum var. Yani düzenli olabilme ihtimali olmayan bir durumdan bahsediyoruz.

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Nerede işe yarayabilir? İstatistiki bilginin toplandığı yerlerde işe yarayabilir. Ama onlar da piyango değil. Yani işte at yarışı... Şimdi ben at yarışını öyle oynayın demiyorum tabii ama yani günün sonunda istatistiki bilgi elde edebileceğimiz bazı veriler varsa yapay zekaya biz bu istatistiki bilgileri verip de karşılığında bazı sonuçlar bulabiliriz doğru yanlış ya da yüksek oranda doğru diyebileceğimiz, yüksek ihtimal diyebileceğimiz sonuçlar elde edebiliriz.

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"TAMAMEN ŞANS! İSTATİSTİKLE AÇIKLANACAK BİR DURUM DEĞİL"

Ama piyango ayrı bir konu. Çünkü orada tamamen şans. Yani eğer düzgün yapılıyorsa her şeyi piyangonun mümkün değil. Yani milyar tane farklı şekilde çekilir, o gün adam birisi çekiyorsa ya da makinenin bir yerine bir şey sıkışır, değişir yani. O hani istatistikle açıklanacak bir durum değil tam olarak"

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango yapay zeka ikramiye piyango yılbaşı çekilişi
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