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7 yıl sonra ilk kez oldu!

06.10.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) yedi yıldan sonra ilk kez politika faizini artırdı.

7 yıl sonra ilk kez oldu!

Merkez bankası enflasyon baskıları ile mücadele etmek ve hızlı büyüyen konut piyasasını yavaşlatmak için daha fazla sıkılaşmanın geleceğinin sinyallerini verdi.

Merkez bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %0.5 seviyesine çıkardı. Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faizlerin bu seviyeye yükseltileceğini tahmin ediyorlardı.

DEĞER KAZANDI

Kararın ardından Yeni Zelanda doları kısa süre değer kazansa da daha sonra 0.6930 dolar seviyesine geri döndü.

Ekonomistler Yeni Zelanda'da politika faizinin önümüzdeki yıl sonuna kadar %1.5 ve 2023 yılı sonuna kadar da %1.75 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlar.

Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda Yeni Zelanda Doları
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