AB'de her 5 kişiden 1'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl toplam nüfusun yüzde 20,9'unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2025 yılında yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşayanlara ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde geçen yıl nüfusun yüzde 20,9'u yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı.

Böylece, AB ülkelerinde toplam 92,7 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 29 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 ile Yunanistan, yüzde 27,4 ile Romanya, yüzde 26,3 ile Litvanya ve yüzde 25,7 ile İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 15 ile Polonya, yüzde 15,5 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak tespit edildi. Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 21,2, Fransa'da yüzde 20,8 ve İtalya'da yüzde 22,6 olarak belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

