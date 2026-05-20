Almanya'da her 4 sanayi şirketinden biri küresel rekabet gücünü kaybetti

Alman sanayi firmalarının yüzde 25,2'sinin Avrupa Birliği (AB) dışı küresel pazarlarda rekabet gücü kaybı yaşadığı bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketlerinin küresel pazarlarda rekabet güçlerinin incelendiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Alman sanayi firmalarının yüzde 25,2'si AB dışı küresel pazarlarda rekabet gücü kaybı yaşadığını belirtti.

AB içindeki pazarlarda ise bu oran yüzde 15,5 ile nispeten daha düşük bir seviyede hesaplandı.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, hemen hemen tüm sanayi kollarında rekabet gücüne yönelik algının kötüleştiğini ortaya koydu.

Özellikle Çinli üreticilerin küresel pazardaki agresif büyümesiyle mücadele eden Alman otomotiv sektöründe de durum kritik görünüyor. Sektördeki şirketlerin yaklaşık yüzde 38'i uluslararası alanda rekabet avantajını kaybettiğini beyan etti.

Benzer şekilde metal üretimi ve işleme sektöründeki firmaların yüzde 38,3'ü, metal ürünleri imalatçılarının yüzde 34,5'i ve makine mühendisliği firmalarının yüzde 31,8'i yabancı tedarikçiler karşısında dezavantajlı konuma düştüklerini belirtti.

Sanayideki genel olumsuz gidişata rağmen kimya sektörü sınırlı bir istisna oluşturdu. Ifo uzmanları, Alman kimya şirketlerinin en azından Avrupa içi pazarlardaki rekabetçi konumunda hafif bir iyileşme gözlendiğini kaydetti. Ancak bu sektörün de AB dışındaki küresel pazarlarda güç kaybetmeye devam ettiği vurgulandı.

ALMAN ŞİRKETLERİ KÜRESEL PAZARLARDA ARTAN BASKIYLA KARŞI KARŞIYA

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman şirketleri küresel pazarlarda giderek artan baskıyla karşı karşıya. Şu an için bu durumun tersine döneceğine dair herhangi bir işaret bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın uluslararası rekabette daha da geriye düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Wohlrabe, bu olumsuz gidişatı durdurmak için yapısal reformların hayati önem taşıdığının altını çizdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

