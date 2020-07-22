FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020'nin birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 79,5 oldu.

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020'nin birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 79,5 oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2019 dördüncü çeyrekte yüzde 77,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2020 birinci çeyrekte yüzde 79,5'e çıktı.
Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 84,1'den yüzde 86,3'e yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın birinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 176,7 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 137,6 ile İtalya, yüzde 120 ile Portekiz, yüzde 104,4 ile Belçika ve yüzde 101,2 ile Fransa izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 8,9 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Bulgaristan ve yüzde 22,3 ile Lüksemburg oldu.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

AB'de 2019'un dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 2,3 seviyesinde yükseldi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 0,7'den yüzde 2,2'ye çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçtiDudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturaları düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

1544 TL'ye yükseltildi

1544 TL'ye yükseltildi

İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız işinden oldu

İş yerinde bunu yaptı, tazminatsız işinden oldu

Koronavirüs sonrası talep patladı! Fiyatlar iki katına çıktı

Koronavirüs sonrası talep patladı! Fiyatlar iki katına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon lira katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon lira katkı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dev mağaza grubundan flaş karar!

Dev mağaza grubundan flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

Dev şirketin CEO'su o iddiaları yalanladı

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere’de 900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak

900 bin kamu çalışanının maaşına zam yapılacak

Jeff Bezos, servetine bir günde 13 milyar dolar ekledi

Dudak uçuklatan rakam! Bir günde kazandığı para tarihe geçti

Marks and Spencer 950 kişiyi işten çıkartacak

Perakende devi 950 kişiyi işten çıkartacak

AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman'ın bir salkımı 83 bin liraya alıcı buldu

Bir salkım üzüme rekor fiyat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.