FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. AB'den 800 milyar avroluk silahlanma planı

AB'den 800 milyar avroluk silahlanma planı

04.03.2025 15:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları Avrupa'nın yeniden silahlanması planı ile yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasının harekete geçirilebileceğini söyledi.

AB'den 800 milyar avroluk silahlanma planı

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttı.

Çok önemli ve tehlikeli zamanlardan geçildiğinin altını çizen von der Leyen, hazırlıklı olunmaması durumunda yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin gerçek anlamda tehdit altında olduğunu ve Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır." dedi.

Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, bu nedenle perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.

Von der Leyen, mektubunda liderlere Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını özetlediğine işaret ederek, "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor." diye konuştu.

SAVUNMA HARCAMALARI MALİ KURALLARIN DIŞINDA TUTULACAK

"Avrupa'yı yeniden silahlandırma planının ilk kısmı, ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımını serbest bırakmak." diyen von der Leyen, ülkelerin mali durumlarının el vermesi halinde güvenliklerine daha fazla yatırım yapmaya hazır olduklarını anlattı.

AB mali kurallarındaki cayma maddesinin etkinleştirilmesini teklif edeceklerine dikkati çeken von der Leyen, bununla üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artışın mali kuralları ihlal sayılmayacağını, böylece ülkelerin savunma harcamalarını rahat biçimde artırabileceklerini kaydetti.

Von der Leyen, "AB üyesi ülkeler savunma harcamalarını ortalama olarak GSYH'larının yüzde 1,5'i oranında artırırsa, bu dört yıllık bir süre içinde yaklaşık 650 milyar avroluk bir mali alan yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK SAVUNMA SİSTEMLERİNE 150 MİLYAR AVRO

"İkinci teklif, üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar avroluk kredi sağlayacak yeni bir araç olacak." diyen von der Leyen, bunun ortak savunma harcaması yapmakla ilgili olacağını, hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dron karşıtı sistemler gibi çeşitli kapasitelerin Avrupa genelinde artırılmasını içereceğini ifade etti.

Von der Leyen, bunun üye ülkelerin taleplerini bir araya getirmelerine ve birlikte satın almalarına ve Ukrayna'ya acil askeri ekipman sağlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

AB BÜTÇESİNİ SAVUNMAYA YÖNLENDİRECEK

Planın üçüncü noktasının AB bütçesinin gücünü kullanmak olduğuna işaret eden von der Leyen, bu alanda savunma yatırımlarına fonları yönlendirmek için hızla adımlar atılabileceğini belirtti.

Von der Leyen, üye ülkelere savunma harcamalarını artırmak için uyum politikası programlarını kullanmak isteyip istemedikleri tercihini içeren seçenekler sunacağını anlattı.

Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar avroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir." dedi.

Öte yandan, Brüksel'de 6 Mart'ta Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
En çok yükselen hisseler belli oldu!En çok yükselen hisseler belli oldu!
4 Mart önemli ekonomi başlıkları!4 Mart önemli ekonomi başlıkları!
Anahtar Kelimeler:
Ursula von der Leyen ab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Bu işi yaparak asgari ücretin iki katını kazanıyor

Bu işi yaparak asgari ücretin iki katını kazanıyor

Medyadan çekilmişti! Ciner'den ABD'de dev satın alma

Medyadan çekilmişti! Ciner'den ABD'de dev satın alma

Satışlar azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik'

Satışlar azalınca fiyatlar düştü! 'Yarı yarıya indirdik'

O il her yere hasatlarını gönderiyor

O il her yere hasatlarını gönderiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.