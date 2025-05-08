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AB'den ABD'ye 95 milyar euroluk misilleme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin tarifelerine misilleme olarak yaklaşık 95 milyar avro değerinde ürüne vergi getirmeyi planlıyor.

AB'den ABD'ye 95 milyar euroluk misilleme hazırlığı

AB Komisyonu, ABD ile otomobil ve karşılıklı tarifler konusunda yaşanan anlaşmazlığın müzakere ile giderilememesi halinde atılacak adımlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin karşılıklı fayda sağlayan bir sonuçla ve ABD'nin tarifelerinin kaldırılmasıyla sonuçlanmaması halinde karşı önlemlere tabi tutulacak ürünler listesi hazırlandığı ifade edildi.

"Liste, geniş bir yelpazedeki endüstriyel ve tarımsal ürünleri kapsayan 95 milyar avro değerindeki ABD'den ithalatı kapsıyor." ifadesi yer alan açıklamada, ABD'ye 4,4 milyar avro değerindeki belirli AB çelik hurdası ve kimyasal ürün ihracatına yönelik kısıtlamaların da söz konusu olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD tarafından duyurulan tarifelerin 90 günlük kısmi askıya alınması kararı çerçevesinde AB'nin önceliğinin müzakereler yoluyla karşılıklı faydalı ve dengeli bir çözüm bulmak olduğu ifade edildi.

AB'nin müzakerelerde bir sonuç alınamaması durumunda tüketicilerini ve endüstrisini savunmak için olası karşı önlemleri hazırlamaya devam ettiği hatırlatılan açıklamada, AB’nin ABD'ye karşı, otomobil ve otomobil parçaları ile karşılıklı tarifeler konusunda Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) resmi istişare süreci de başlatacağı belirtildi.

Öte yandan, AB’nin önlemlerine tabi tutulacak ABD ürünleri listesi 218 sayfadan oluşuyor.

Söz konusu listede şarap, balık, at, uçak, otomobil ve parçaları, kimyasallar, makineler, sağlık ekipmanları gibi çok sayıda ürün sıralanıyor.

Bu aşamada, listedeki ürünler konusunda AB üyesi ülkeler ve Avrupa firmaları ile bir aylık istişare süreci başlamış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi koymuştu. Daha sonra Trump, AB ürünlerine yüzde 20 oranında karşılıklı tarife getirdiğini duyurmuştu.

ABD ayrıca tüm araç ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25'lik tarife koydu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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