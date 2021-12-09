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AB'den enerji fiyatları açıklaması: Artış hepimizi endişelendiriyor

09.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji fiyatlarındaki yükseliş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Leyen, "Enerji fiyatlarındaki artış doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil." dedi.

AB'den enerji fiyatları açıklaması: Artış hepimizi endişelendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Genel Kurul oturumunda, enerji fiyatlarındaki yükseliş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB ülkelerinin doğal gazda aşırı derecede dışa bağımlı olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Enerji fiyatlarındaki artış hepimizi endişelendiriyor. Enerji fiyatlarındaki artış doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil." diye konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ettiğini belirterek, "Avrupa'nın gelecekteki enerji güvenliği net biçimde yerli ve temiz enerjiye bağlı." dedi.

Fosil yakıt fiyatlarının son yıllarda daha da pahalı bir hal aldığına işaret eden von der Leyen, buna karşılık yenilenebilir kaynakların fiyatlarının ise yükselmediğini anlattı.

Von der Leyen, AB ülkelerinin kısa vadede tüketicileri ve işletmeleri yüksek enerji fiyatları karşısında kamu destekleri ile koruyabileceklerini ve faturaları düşürebileceklerini aktardı.

AB'nin ortak gaz rezervi kurmak ve ortak sözleşmelerle doğal gaz tedarik etmek gibi stratejileri de değerlendirdiğini dile getiren von der leyen, uzun vadede enerji bağımlılığından kurutulmanın tek yolunun yenilenebilir kaynaklara yatırım olduğunu söyledi.

BÜTÇENİN 500 MİLYAR EUROLUK KISMI YEŞİL DÖNÜŞÜME

Von der Leyen, AB uzun dönem bütçesi ve kurtarma programının 500 milyar avroluk kısmının yeşil dönüşüme ayrıldığını, bu kaynakla rüzgar, güneş ve yeşil hidrojen gibi çeşitli yenilenebilir yatırımlara hız verilmesinin planlandığını belirtti.

Avrupa'da özellikle sonbahardan beri doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri fiyatları hızla yükseliyor. Bu durum, kış aylarında yüksek faturalarla karşılaşan tüketicileri rahatsız ediyor. (AA)

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