AB'den enerji krizine karşı yeni önlemler

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji krizine karşı elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması ve üye ülkelerin doğal gaz depolarını koordineli şekilde doldurmasını içeren yeni bir plan hazırladı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

AB Komisyonu, ithal fosil yakıtlara bağımlılıktan kaynaklanan ve son 5 yılda ikinci kez yaşanan enerji krizi nedeniyle hazırlanan "AccelerateEU" adlı planı kamuoyuyla paylaştı.

Plana göre, enerji alanında AB düzeyinde daha güçlü koordinasyon sağlanacak.

Gaz depolarının doldurulması, petrol stoklarının kullanımı, ulusal acil önlemler ile jet yakıtı ve dizel arzının güvence altına alınması gibi alanlarda işbirliği artırılacak. Üye ülkelerin acil durum tedbirleri, petrol rafinerisi üretim kapasitesi de dahil olmak üzere yakından koordine edilecek.

AB genelinde ulaşım yakıtlarının üretimi, ithalatı, ihracatı ve stok seviyelerini izlemek amacıyla yeni bir "Yakıt Gözlemevi" kurulacak. Bu mekanizma sayesinde olası yakıt kıtlıkları hızlı şekilde tespit edilecek ve acil durumlarda dengeli yakıt dağılımı sağlanacak.

Komisyon, yüksek jet yakıtı fiyatları ve olası arz sıkıntılarının havacılık sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için mevcut AB havacılık kurallarındaki esnekliklere açıklık getirecek.

ELEKTRİKTE DAHA DÜŞÜK VERGİLENDİRME

Plan kapsamında vatandaşlar ve sanayi için hedefli, zamanında ve geçici destek önlemleri uygulanacak. Bu çerçevede gelir destekleri, enerji kuponları, sosyal tarifeler ve elektrik üzerindeki vergi yükünün azaltılması gibi adımlar atılacak. Komisyon ayrıca, en fazla etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla üye ülkelere esneklik sağlayacak geçici bir devlet yardımı çerçevesi hazırlayacak.

AB Komisyonu, elektriğin fosil yakıtlara kıyasla daha düşük vergilendirilmesini sağlayacak şebeke ücretleri ve vergilendirme düzenlemelerine ilişkin yasal teklif sunacak.

Öte yandan, AB'de yerli ve temiz enerjiye geçişin hızlandırılması hedeflenecek. Bu kapsamda yaz aylarında bir Elektrifikasyon Eylem Planı açıklanacak ve enerji şebekesinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılacak.

Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasıyla Avrupa'da hem petrol hem de doğal gaz fiyatları hızla yükseldi.

AB, 28 Şubat'tan beri başta fosil yakıtlar olmak üzere enerji ithalatı için yaklaşık 24 milyar avro ek harcama yaptı.

AB ülkelerinde jet yakıtı arzında da sıkıntılar ve kıtlık riski ortaya çıktı.

AB rafinerileri jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısım ise büyük ölçüde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor. Son dönemde yaşanan kesintiler jet yakıtı fiyatlarının 2 kat artmasına ve çok sayıda uçuşun iptaline neden oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
