AB, ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 İlkbahar" raporunu yayımlandı.

"Kolları sıvama" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,1, 2022'de de yüzde 4,4 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,3, 2022 yılında da yüzde 4,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise 2021 yılında AB ekonomisinin yüzde 3,7, Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 büyüyeceği tahmini yer almıştı.

Önceki raporda, 2022 yılında da AB ekonomisinin yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 büyüyeceği öngörülmüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında AB ekonomisi yüzde 6,1 Avro Bölgesi de yüzde 6,6 oranında küçülmüştü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 3,4, Fransa'nın yüzde 5,7, İtalya'nın yüzde 4,2, İspanya'nın yüze 5,9, Hollanda'nın yüzde 2,3, Belçika'nın yüzde 4,5, Yunanistan'ın yüzde 4,1 ve Avusturya'nın yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin edildi.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.