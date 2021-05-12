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AB, ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

12.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,3'e yükseltti.

AB, ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 İlkbahar" raporunu yayımlandı.

"Kolları sıvama" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,1, 2022'de de yüzde 4,4 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,3, 2022 yılında da yüzde 4,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise 2021 yılında AB ekonomisinin yüzde 3,7, Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 büyüyeceği tahmini yer almıştı.

Önceki raporda, 2022 yılında da AB ekonomisinin yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 büyüyeceği öngörülmüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında AB ekonomisi yüzde 6,1 Avro Bölgesi de yüzde 6,6 oranında küçülmüştü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 3,4, Fransa'nın yüzde 5,7, İtalya'nın yüzde 4,2, İspanya'nın yüze 5,9, Hollanda'nın yüzde 2,3, Belçika'nın yüzde 4,5, Yunanistan'ın yüzde 4,1 ve Avusturya'nın yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin edildi.

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Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 2,5 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9 büyüyeceği öngörülmüştü.

İşsizlik oranının bu yıl AB’de yüzde 7,6 Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4 olacağı öngörülen raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 16,3, İspanya'da yüze 15,7, İrlanda'da yüzde 10,7, İtalya'da yüzde 10,2, Fransa'da yüzde 9,1 olacağı belirtildi.

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesi'nde de yüzde 1,7 olacağı tahmin edildi.

Bütçe açığının bu yıl Malta'da yüzde 11,8, İtalya'da yüzde 11,7, Yunanistan’da yüzde 10, Fransa'da yüzde 8,5, İspanya'da yüzde 7,6, Almanya'da yüzde 7,5 olacağı öngörülen raporda, kamu borç oranının Yunanistan’da yüzde 208,8, İtalya'da yüzde 159,8, Portekiz'de yüzde 127,2, İspanya'da yüzde 119,6, Fransa'da yüzde 117,4, Belçika'da yüzde 115,3 seviyesine ulaşacağı tahmin edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği
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