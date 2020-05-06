FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 15:00 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 daralacağı öngörüsünde bulundu.

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 küçülecek

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 İlkbahar" raporunu yayımlandı.

"Derin ve düzensiz ekonomik durgunluk, belirsiz bir iyileşme" başlıklı raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7,4 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 6,1 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5, Fransa'nın yüzde 8,2, İtalya'nın yüzde 9,5, İspanya'nın yüze 9,4, Hollanda'nın yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 7,2, Yunanistan'ın yüzde 9,7 ve Avusturya'nın yüzde 5,5 küçüleceği tahmin edildi.

AB'den ayrılan İngiltere'nin bu yıl yüzde 8,3, ABD'nin yüzde 6,5, Japonya'nın yüzde 5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de yüzde 1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,2 olacağı öngörülen raporda, işsizlik oranının AB'de yüzde 9, Avro Bölgesi'nde yüzde 9,6'yı bulacağı kaydedildi.

MAYIS VARSAYIMI

Raporda, tahminlerin, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin mayıs ayından itibaren aşamalı biçimde kalkacağı varsayımına dayandığı belirtilerek, uygulanan tedbirlerin uzatılmasının GSYH'de tahminlerden daha yüksek oranda düşüşe neden olabileceği vurgulandı.

Salgının küresel değer zincirine ve uluslararası iş birliğine zarar verebileceğine işaret edilen raporda, Kovid-19'un iş gücü piyasasında uzun süreli ve kalıcı hasara neden olabileceği kaydedildi.

Raporda, AB ve İngiltere arasında Brexit geçiş sürecinin bitmesinin ardından gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin iki tarafın da büyüme tahminlerini olumsuz etkileyeceğine dikkati çekildi.

'AB TARİHİNDEKİ EN SERT EKONOMİK KÜÇÜLMEYİ YAŞIYOR'

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeyi yaşıyor. AB, bu yıl yüzde 7,4 daralacak." diye konuştu.

AB ülkeleri arasında ekonomik toparlanmanın dengeli biçimde gerçekleşmeyeceğini belirten Gentiloni, işsizlik oranlarında ciddi yükseliş beklediğini kaydetti.

Gentiloni, salgınla mücadele amacıyla hükümetlerin yüksek kamu harcamaları yaptığını, bu nedenle AB ülkelerinde kamu borç ve kamu açıklarının 2020'de artacağını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle AB'de ekonomik aktivitenin bir günde 3'te bir oranında azaldığını vurgulayan Gentiloni, salgının ekonomik etkilerinin uzun süre hissedileceğini aktardı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
'Dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçülecek''Dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçülecek'
Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...Aylık 941 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Üretmeye başladığı dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyor

Üretmeye başladığı dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyor

Bakan Selçuk duyurdu! 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk duyurdu! 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

8 yıl sonra asgari ücrete zam

8 yıl sonra asgari ücrete zam

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçülecek'

'Dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçülecek'

İngiliz Virgin Atlantic hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz Virgin Atlantic hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkarıyor

AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde

74 yılın en düşük seviyesinde

Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak

Starbucks'tan flaş karar

ABD'nin perakende devlerinden J.Crew konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.