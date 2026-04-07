AB, enerji krizinin havacılık sektörüne etkisini görüşecek

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu jet yakıtı tedarik sorunlarının üye ülkelerin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini yarın gerçekleştireceği toplantıda değerlendirecek.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa ülkelerinin jet yakıtı ve dizel tedarikine etkileri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Yakıt arzına ilişkin durumu sürekli takip ettiklerini belirten Itkonen, bunun üye ülkelerle çok yakın işbirliği içinde yapıldığını ifade etti.

Itkonen, yarın Petrol Koordinasyon Grubu'nun, perşembe günü de Gaz Koordinasyon Grubu'nun toplanacağına işaret ederek, söz konusu toplantıların olası arz sıkıntılarının ve önlemlerin ele alındığı platformlar olduğunu söyledi.

Enerji alanında yaşanan kriz nedeniyle AB'nin önlem paketi (toolbox) hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çeken Itkonen, henüz önlemlerin açıklanacağı tarihin belirlenmediğini ancak tedbirlerin, şebeke ücretleri, elektrik fiyatları ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılması gibi başlıkları içereceğini bildirdi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi.

Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları da savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Birliğin petrol arz güvenliğini izlemek ve krizlerde koordinasyon sağlamak için kurulmuş bir uzmanlar platformu konumundaki AB Petrol Koordinasyon Grubu, özellikle arz krizi, fiyat şoku ve tedarik kesintisi gibi durumlarda toplanıyor.
Kaynak: AA

Akaryakıt tabelasında tarihi değişim Akaryakıt tabelasında tarihi değişim
ABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldıABD'de dayanıklı mal siparişleri şubatta azaldı

Anahtar Kelimeler:
ab havacılık
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

