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AB Komisyonu'ndan uyarı: Avrupa'da enerji yoksulluğu artabilir

18.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği Komisyonu'nun İş ve Sosyal Haklardan Sorumlusu Üyesi Nicolas Schmit, Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceğini söyledi.

AB Komisyonu'ndan uyarı: Avrupa'da enerji yoksulluğu artabilir

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Schmit, AB ülkelerinde milyonlarca enerji yoksulu olduğunu belirterek fiyatlardaki artış nedeniyle bu sayının daha da yükselebileceği uyarısında bulundu.

AB KOMİSYONU UYARDI

Komisyon'un üye ülkelere yüksek enerji fiyatlarının etkilerini azaltma konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen Schmit bu konuda adım atmanın ise ulusal hükümetlere düştüğünü ifade etti. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (EUTC) Eylül ayında yaptığı açıklamaya göre, Avrupa genelinde 2,7 milyon insan bir işte çalıştıkları hâlde evlerini gerektiği gibi ısıtamıyor. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artış Ekim ayında rekor seviyelere ulaştı. Artış nedeniyle şimdiye kadar 20 AB ülkesinde dar gelirli haneler için vergi indirimi ve mali yardım kararı alındı.

Federal Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Martina Fietz konunun Perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek AB zirvesinde de gündeme alınacağını söylemişti. AB Komisyonu'nun İş ve Sosyal Haklardan Sorumlu Üyesi Schmit Almanya'daki hükümet kurma hazırlıklarına da değindi. Schmit, Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kurulması hâlinde bunun Avrupa'daki asgari ücret ve diğer sosyal projelere olumlu etkisi olacağına inandığını söyledi. AB Komisyonu yaklaşık bir yıl önce birlik ülkelerinde "makul" asgari ücretler ödenmesi amacıyla bir düzenleme önerisi getirmişti. Tasarıda asgari ücretin; alım gücü, brüt maaşın büyüklüğü, dağılımı ve artışı, üretkenlik gibi kriterler üzerinden belirlenmesi istenmişti. (DW)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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