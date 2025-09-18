FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü

Avrupa Birliği'nin (AB) boru gazı ithalatı Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatının ocakta durmasının ardından ilk yarıda yüzde 9 azaldı.

AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda yüzde 9 düştü

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, AB, ilk yarıda boru gazı ve LNG dahil toplam 149,9 milyar metreküp gaz ithal etti.

Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazının ocakta devre dışı kalmasının ardından AB'nin boru gazı ithalatı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı yüzde 22 artış kaydetti. AB'nin ocak-haziran döneminde boru gazı ve LNG ithalatı toplamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

AB, geçen yıl Ukrayna üzerinden 15 milyar metreküp Rus gazı ithal etmişti.

Rus boru gazının devre dışı kalmasıyla bazı AB ülkeleri gaz tedarikinde farklı seçeneklere gitti. Düşüşte AB'nin enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin kapasitesinin artması konusunda yaptığı hamlelerin etkili olduğu değerlendiriliyor. AB'nin gaz ithalatının gelecek yıl da düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rus gazı ve petrolünden uzaklaşmaya çalışan AB, bu ülkeden petrol ve gaz alımını 2027 sonuna kadar kademeli olarak sona erdirmeyi hedefliyor.

AB İLK YARIDA EN FAZLA BORU GAZINI NORVEÇ'TEN ALDI

Bununla birlikte ilk yarıda AB'nin en fazla boru gazı tedariki yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yüzde 55'lik payla Norveç öne çıktı. Bu ülkeyi yüzde 19 ile Cezayir, yüzde 10 ile Türkiye takip etti.

Diğer yandan AB'nin Azerbaycan, Libya ve Norveç'ten boru gazı alımı ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, Cezayir, Türkiye ve İngiltere'den ise artış kaydetti. Türkiye üzerinden Rus gazı ithalatında artış yaşandığına işaret edildi.

Öte yandan verilere göre, AB ülkeleri 2022 başından bu yana 83 milyar avrosu Rusya'ya olmak üzere boru gazı ithalatına 380 milyar avro ödedi.

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede AB'nin gaz talebinde yapısal olarak düşüş olduğunu belirterek, bu yılın gaz ithalatında görülen kısmi artışın AB üyelerine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedeflerini tutturmalarına yönelik bir uyandırma çağrısı olması gerektiğini ifade etti.

Jaller-Makarewicz, şunları kaydetti:

"Şebekenin hızla modernizasyonunun yapılmasının yanı sıra güneş, rüzgar enerjisi ile ısı pompalarının daha ivedi şekilde devreye alınması AB'nin LNG tedarikinde yaşanacak kesintilere karşı kırılganlığını azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirecek ve tüketicileri gaz fiyatlarının oynaklığından koruyacak." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB: Ağustos ayında gıda grubu, fiyat artışı ile öne çıkan ana grup oldu'TCMB: Ağustos ayında gıda grubu, fiyat artışı ile öne çıkan ana grup oldu'
İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli olduİngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna ab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.