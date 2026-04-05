FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

AB ortalamasını ikiye katladılar! 49 saat mesai yapıyorlar

Avrupa Birliği'nde çalışma saatleri yeniden tartışma konusu olurken, Portekiz'den gelen veriler şaşkına çevirdi. 2025 son çeyrek raporuna göre ülkede çalışanların yüzde 9,1'i haftada 49 saat ve üzeri mesai yapıyor. Portekiz, Yunanistan ve Fransa ile "En çok çalışanlar" zirvesine ortak oldu. İşte tüm detaylar...

Begüm Özkaynak

Portekiz, haftalık çalışma süresi açısından Avrupa Birliği'nde dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. 2025’in son çeyreğine ait verilere göre ülkede çalışanların yüzde 9,1'i haftada 49 saat ve üzeri çalışıyor. Bu oran, AB ortalaması olan yüzde 6,5'in belirgin şekilde üzerinde bulunuyor.

Araştırma, Randstad Research tarafından hazırlanırken, veriler Portekiz'in kamu sektöründe 35 saat, özel sektörde ise 40 saat olan standart çalışma sürelerinin oldukça üzerine çıktığını ortaya koydu.

AB'DE ÜST SIRALARDA

Portekiz, uzun çalışma saatleri bakımından AB’de 4. sırada yer aldı. Ülkeyi geçen ülkeler ise:

Yunanistan: Yüzde 12,4
Kıbrıs: Yüzde 10
Fransa: Yüzde 9,7

Buna karşılık Almanya'da bu oran yüzde 5, İspanya'da ise yüzde 6,3 seviyesinde kaldı. Bu tablo, Portekiz'de uzun çalışma saatlerinin diğer büyük Avrupa ekonomilerine kıyasla daha yaygın olduğunu gösteriyor.

"UZUN MESAİ KÜLTÜRÜ DEVAM EDİYOR"

Raporda, 2000 yılından bu yana uzun çalışma saatlerinde azalma yaşansa da Portekiz'in hala Avrupa ortalamasının üzerinde bir "Uzun mesai kültürünü" sürdürdüğü vurgulandı.

Uzun çalışma saatlerinin özellikle işverenler ve serbest çalışanlar üzerinde daha yoğun olduğu belirtildi.

-İşverenlerin yaklaşık yüzde 35'i haftada 49 saatten fazla çalışıyor
-Serbest çalışanlarda bu oran yüzde 20 civarında
-Ücretli çalışanlarda ise yüzde 6,8 seviyesinde

EĞİTİM DÜZEYİ ARTIYOR AMA YETERLİ DEĞİL

Araştırma, Portekiz'de iş gücünün eğitim seviyesinde önemli bir artış yaşandığını da ortaya koydu.

1992 yılında çalışan nüfusun sadece yüzde 11,4'ü yükseköğretim mezunuyken, bu oran 2024 sonunda yüzde 33,7'ye yükseldi. 2025'in son çeyreğinde ise oran %36,2 olarak ölçüldü.

Ancak bu seviye hala AB ortalaması olan yüzde 39,2'nin altında kalıyor. Bu veriler ışığında Portekiz, yükseköğretim mezunu oranında AB içinde 8. en düşük ülke konumunda bulunuyor.

AB'de en yüksek oran yüzde 57,3 ile İrlanda'da görülürken, en düşük oran yüzde 22,7 ile Romanya'da kaydedildi.

DÜŞÜK VASIFLI ÇALIŞAN ORANINDA AB'DE İLK SIRADA

Tüm bu gelişmelere rağmen Portekiz, düşük vasıflı çalışan oranında AB'de ilk sırada yer alıyor. 2025'in son çeyreğinde ülkede düşük vasıflı çalışan oranı yüzde 29,1 olarak ölçülürken, bu oran AB ortalaması olan yüzde 14,7'nin yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.