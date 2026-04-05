AB ortalamasını ikiye katladılar! 49 saat mesai yapıyorlar

Portekiz, haftalık çalışma süresi açısından Avrupa Birliği'nde dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. 2025’in son çeyreğine ait verilere göre ülkede çalışanların yüzde 9,1'i haftada 49 saat ve üzeri çalışıyor. Bu oran, AB ortalaması olan yüzde 6,5'in belirgin şekilde üzerinde bulunuyor.

Araştırma, Randstad Research tarafından hazırlanırken, veriler Portekiz'in kamu sektöründe 35 saat, özel sektörde ise 40 saat olan standart çalışma sürelerinin oldukça üzerine çıktığını ortaya koydu.

AB'DE ÜST SIRALARDA

Portekiz, uzun çalışma saatleri bakımından AB’de 4. sırada yer aldı. Ülkeyi geçen ülkeler ise:

Yunanistan: Yüzde 12,4

Kıbrıs: Yüzde 10

Fransa: Yüzde 9,7

Buna karşılık Almanya'da bu oran yüzde 5, İspanya'da ise yüzde 6,3 seviyesinde kaldı. Bu tablo, Portekiz'de uzun çalışma saatlerinin diğer büyük Avrupa ekonomilerine kıyasla daha yaygın olduğunu gösteriyor.

"UZUN MESAİ KÜLTÜRÜ DEVAM EDİYOR"

Raporda, 2000 yılından bu yana uzun çalışma saatlerinde azalma yaşansa da Portekiz'in hala Avrupa ortalamasının üzerinde bir "Uzun mesai kültürünü" sürdürdüğü vurgulandı.

Uzun çalışma saatlerinin özellikle işverenler ve serbest çalışanlar üzerinde daha yoğun olduğu belirtildi.

-İşverenlerin yaklaşık yüzde 35'i haftada 49 saatten fazla çalışıyor

-Serbest çalışanlarda bu oran yüzde 20 civarında

-Ücretli çalışanlarda ise yüzde 6,8 seviyesinde

EĞİTİM DÜZEYİ ARTIYOR AMA YETERLİ DEĞİL

Araştırma, Portekiz'de iş gücünün eğitim seviyesinde önemli bir artış yaşandığını da ortaya koydu.

1992 yılında çalışan nüfusun sadece yüzde 11,4'ü yükseköğretim mezunuyken, bu oran 2024 sonunda yüzde 33,7'ye yükseldi. 2025'in son çeyreğinde ise oran %36,2 olarak ölçüldü.

Ancak bu seviye hala AB ortalaması olan yüzde 39,2'nin altında kalıyor. Bu veriler ışığında Portekiz, yükseköğretim mezunu oranında AB içinde 8. en düşük ülke konumunda bulunuyor.

AB'de en yüksek oran yüzde 57,3 ile İrlanda'da görülürken, en düşük oran yüzde 22,7 ile Romanya'da kaydedildi.

DÜŞÜK VASIFLI ÇALIŞAN ORANINDA AB'DE İLK SIRADA

Tüm bu gelişmelere rağmen Portekiz, düşük vasıflı çalışan oranında AB'de ilk sırada yer alıyor. 2025'in son çeyreğinde ülkede düşük vasıflı çalışan oranı yüzde 29,1 olarak ölçülürken, bu oran AB ortalaması olan yüzde 14,7'nin yaklaşık iki katı seviyesinde bulunuyor.