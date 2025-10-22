FİNANS

AB rekabet gücünü artırmak için elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji üzerindeki vergilerin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Yüksek enerji fiyatları rekabeti zorlaştırıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak istediğini belirtti.

Bu amaçla elektrik üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiğini ifade etti.

Von der Leyen, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuştu.

“Yüksek enerji fiyatları rekabet gücümüzü zorlamaya devam ediyor.” dedi.

Bu durum fosil yakıtlardaki değişken küresel pazara bağlıdır.

Von der Leyen, Avrupa'da en düşük enerji fiyatlarının temiz enerji üreten ülkelerde olduğunu söyledi.

Yerli ve temiz enerjiye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlattı.

Enerji altyapısının iyileştirilmesi için daha fazla fon aktarılması gerektiğini belirtti.

Sanayinin enerji maliyetinin yüksek olduğunu ifade etti.

Elektrik için ödenen vergilerin doğal gaz vergilerinden 15 kat fazla olduğunu aktardı.

Bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Von der Leyen, AB'de sanayinin enerji faturalarının yüzde 34'ünün, hanelerin ise yüzde 42'sinin vergilerden oluştuğunu belirtti.

Bu vergilerin düşürülmesi için yoğun çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

