ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı Nisan ayında TÜFE'yi %0.8 seviyesinde açıklamıştı.
Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında %0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Nisan ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.
Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Mayıs ayında %5 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda %4.2 artmıştı.
Çekirdek enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3.8 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Nisan ayında çekirdek enflasyon %3 seviyesinde açıklanmıştı.
Kaynak: Reuters
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