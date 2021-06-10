FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

10.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Ağustos 2008'den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5'i gördü.

ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı Nisan ayında TÜFE'yi %0.8 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında %0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Nisan ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 5

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Mayıs ayında %5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda %4.2 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3.8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Nisan ayında çekirdek enflasyon %3 seviyesinde açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmediAvrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Türkiye büyüme tahminini koruduTürkiye büyüme tahminini korudu
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Zeki Triko kepenk kapattı!

Zeki Triko kepenk kapattı!

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Meksika ve İran'dan da talep geldi!

Meksika ve İran'dan da talep geldi!

Nisan ayına ait işsizlik rakamları açıklandı

Nisan ayına ait işsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.