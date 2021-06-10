ABD'de enflasyon 13 yıl sonra ilk defa %5'i gördü

ABD'de tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı Nisan ayında TÜFE'yi %0.8 seviyesinde açıklamıştı.

Oynaklık gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları Mayıs ayında %0.7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyon Nisan ayında %0.9 seviyesinde açıklanmıştı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 5

Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları Mayıs ayında %5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda %4.2 artmıştı.

Çekirdek enflasyon Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %3.8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Nisan ayında çekirdek enflasyon %3 seviyesinde açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters



