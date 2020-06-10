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ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mayıs'ta aylık yüzde 0.1 düştü, yıllık bazda da yüzde 0.1 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Mart ayından bu yana düşüş gösteren veri, mayıs ayında piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

TÜFE, nisanda ise aylık yüzde 0,8 azalarak Aralık 2008'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Eylül 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gören yıllık enflasyona ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 0,2 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon nisanda ise yüzde 0,3 olarak hesaplanmıştı.

Tüketici fiyatlarında mayıs ayında kaydedilen düşüşte, motorlu taşıt sigortası, enerji ve giyim kalemlerindeki düşüş etkili oldu. Bu dönemde gıda ve barınma fiyatları ise artış gösterdi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,1 azalarak piyasa beklentilerini karşıladı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı ve yüzde 1,3 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

KAYNAK:AA


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