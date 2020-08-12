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ABD'de enflasyon temmuzda beklentileri geride bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1 arttı.

ABD'de enflasyon temmuzda beklentileri geride bıraktı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş kaydeden, haziranda ise artış eğilimi gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi. TÜFE, haziranda da aylık yüzde 0,6 artış kaydetmişti.

Ülkedeki tüketici fiyatları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 1 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izleyen yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici fiyatlarında temmuz ayında görülen artışta, enerji kalemindeki yüzde 2,5'lik yükseliş etkili oldu. Söz konusu dönemde gıda endeksinde ise yüzde 0,4'lük azalış kaydedildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı ve yüzde 1,1 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.


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