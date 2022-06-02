ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı! Tarihinin en düşük seviyelerinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 28 Mayıs ile biten haftada ​200,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti​​.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 210,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 211,000 olarak revize edildi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 210​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 206,500 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 21 Mayıs ile biten haftada 1.309 milyon seviyesine geriledi.

