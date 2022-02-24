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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

24.02.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Şubat ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 232 bine geriledi. Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 17 bin azaldı. İşsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azalarak 232 bine düştü.

Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 235 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 248 binden 249 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 250 azalarak 236 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 12 Şubat ile biten haftada 112 bin azalarak 1 milyon 476 bin seviyesine indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, son verilerin, iş gücü piyasasındaki toparlanma devam ederken işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdiğini kaydetti. (AA)

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