ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada 229 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 229 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 231 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 235 binden 234 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 bin 500 artarak 228 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 16 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalışla 1 milyon 954 bin oldu. (AA)

