ABD'de konut başlangıçları temmuzda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.
Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 1 milyon 428 bin oldu.
Piyasa beklentisi, yapımına başlanan yeni konut sayısının 1 milyon 290 bin olması yönündeydi.
Söz konusu veri, haziranda aylık yüzde 5,9 artışla 1 milyon 358 bin olmuştu.
Yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay yıllık bazda da yüzde 12,9 yükseldi.
Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise temmuzda aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 354 bine indi.
Beklenti, bu dönemde 1 milyon 390 bin inşaat izni verildiği yönündeydi.
ABD'de inşaat izni sayısı, haziranda da aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 1 milyon 393 bine gerilemişti.
İnşaat izni sayısı geçen ay yıllık bazda ise yüzde 5,7 düştü. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum