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ABD'de kritik veri açıklandı! 3 ayın en düşük seviyesinde

31.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık bazda 2,2 puan azalışla 106,4 seviyesine gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de kritik veri açıklandı! 3 ayın en düşük seviyesinde

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 2,2 puan azalarak 106,4'e indi.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerilemesine karşın beklenenden az düşüş gösteren tüketici güveninin 103,9 değerine inmesi tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, nisanda 108,6 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, mayısta 3,3 puan azalışla 149,6 seviyesine düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,5 puan azalarak 77,5 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, nisan ayında ılımlı bir artış gösteren tüketici güveninin mayısta hafif düşüş kaydettiğini belirtti.

Franco, artan faiz oranlarının etkisiyle tüketicilerin araba, konut ve büyük ev aletleri gibi ürünleri alma niyetlerinin azaldığına işaret ederek, artan fiyatlar nedeniyle tatil planlarında da düşüş görüldüğünü kaydetti.

Enflasyonun tüketicilerin aklında ilk sırada yer aldığını aktaran Franco, artan fiyatların ve faiz oranı artışlarının tüketici harcamaları üzerinde bu yıl aşağı yönlü riskler oluşturacağını belirtti. (AA)

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