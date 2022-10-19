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ABD'de mortgage faizleri 20 yılın zirvesinde

19.10.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,94 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan Mortgage talebi 1997'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD'de mortgage faizleri 20 yılın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,81'den 6,94'e yükseldi. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 14 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,5 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,81'den 6,94'e yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı, 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla mortgage başvurularındaki düşüşün dördüncü ayına girdiğini ve 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Kan, faiz oranlarının artış hızı ve seviyesinin yeniden finansman faaliyetlerini büyük ölçüde azalttığını, pazardaki mevcut satın alabilme zorluklarını artırdığını kaydetti.

KONUT BAŞLANGIÇLARI EYLÜLDE BEKLENENDEN FAZLA AZALDI

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 1 milyon 439 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 475 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 566 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yükselen malzeme fiyatları ile mortgage faiz oranlarından etkilenen konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,7'lik azalış gösterdi.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİN AKSİNE ARTTI

İnşaat izinleri ise eylülde aylık bazda yüzde 1,4 artarak 1 milyon 564 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren inşaat izinlerinin 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ağustosta 1 milyon 542 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,2 azaldı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşmasının konut piyasasını önemli ölçüde zayıflattığını belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mortgage abd
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