ABD'de özel sektör istihdamı martta beklenenden fazla arttı

ABD'de özel sektör istihdamı martta 62 bin kişiyle beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mart ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mart ayında 62 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 41 bin kişi artması yönündeydi.

Özel sektör istihdamında şubat ayında yaşanan artışa ilişkin veri ise 63 binden 66 bine revize edildi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe 32 bin, üretim sektöründe 30 bin kişilik artış yaşandı.

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı martta aynı işte kalan çalışanlar için yüzde 4,5 olurken, iş değiştirenler için bu oran yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, genel olarak işe alımların istikrarlı seyrettiğini ancak istihdam artışının sağlık hizmetleri gibi belirli sektörlerde yoğunlaşmaya devam ettiğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

