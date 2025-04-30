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ABD'de özel sektör istihdamı nisanda beklentilerin altında arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı nisanda beklentilerin altında arttı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı nisan ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı nisanda 62 bin kişi ile geçen yıl temmuz ayından beri en düşük seviyede arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 114 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin mart verisi de 155 binden 147 bine revize edildi.

Nisan ayında istihdam hizmet sektöründe 34 bin kişi, üretim sektöründe 26 bin kişi arttı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, nisanda yıllık ücret yüzde 4,5 yükseldi.

Martta yıllık ücret artışı yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, işverenlerin çoğunlukla olumlu ekonomik verilerle, politika ve tüketici belirsizliğini bağdaştırmaya çalıştığını belirterek, "Böyle bir ortamda işe alım kararları vermek zor olabilir." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
istihdam abd
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