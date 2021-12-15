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ABD'de perakende satışlar beklentinin altında kaldı

15.12.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. ABD'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de perakende satışlar beklentinin altında kaldı

ABD'de perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Buna göre, perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 639,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların kasımda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Art arda 4 ay yükseliş gösteren perakende satışlar, ekimde yüzde 1,8 artmıştı.

Perakende satışlar, kasımda yıllık ise bazda yüzde 18,2'lik artış gösterdi.

Benzin istasyonlarındaki satışlar aylık bazda yüzde 1,7, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazaları ile yiyecek-içecek mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3'er arttı.

Yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar kasımda aylık yüzde 1 artarken, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 0,7 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Aynı dönemde elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 4,6, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 1,2, sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yüzde 0,6, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar ise yüzde 0,1 azaldı.

Mobilya mağazalarındaki satışlar ise bu dönemde yatay bir seyir izledi.

Analistler, tüketicilerin tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tatil sezonu alışverişlerine daha erken başladığını, bu nedenle kasım ayında perakende satışların yavaşlama göstermiş olabileceğini, aynı zamanda yükselen enflasyonun da tüketicilerin harcamalarını etkileyebildiğini belirtti. (AA)

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