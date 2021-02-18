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ABD'de temyiz mahkemesinden Halkbank kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2021 09:48 | Son Güncelleme

ABD'deki Halk Bankası davasında, temyiz mahkemesi, bankanın üst mahkemeye yaptığı itirazı karara bağlanana kadar, 1 Mart'ta başlaması planlanan duruşma dahil federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine karar verdi.

ABD'de temyiz mahkemesinden Halkbank kararı

Halk Bankası, "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlanana kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin askıya alınmasını istedi.

Federal mahkeme bu talebi kabul etmeyince, Halk Bankası temyiz mahkemesine başvurdu.

Temyiz mahkemesi bankanın "yabancı devlet dokunulmazlık yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu incelip karar verene kadar, federal mahkemedeki yargı sürecinin bekletilmesine hükmetti.

Bu durumda 1 Mart'ta federal mahkemede başlaması planlanan duruşma, temyiz mahkemesindeki başvuru karara bağlanıncaya kadar başlayamayacak.

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Öte yandan ABD'de Halk Bankası'na karşı, İran bağlantılı gruplarca çeşitli ülkelerde düzenlenen terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarından oluşan 876 kişi tarafından açılan başka bir davada, mahkeme, bu davanın Türkiye'de görülmesi şartıyla düşmesine karar verdi.

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