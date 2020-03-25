ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı

Bezos’un, şubatın ilk haftasında Amazon şirketinde sahip olduğu hisselerin yaklaşık yüzde 3’üne denk gelen 3,4 milyar dolarlık hisselerini elden çıkardığı belirtilen haberde, sonrasında borsayı vuran Kovid-19 krizi dolayısıyla oluşacak yaklaşık 317 milyon dolarlık zarardan kurtardığı kaydedildi.

Söz konusu üst düzey yöneticilerden en fazla hisse senedi satışı yapan isimlerin başında Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un geldiği ifade edildi.

En fazla satışı Amazon’un kurucusu Bezos yaptı

Haberde, S&P 500 endeksinin 19 Şubat’taki gördüğü yüksek seviyeden 20 Mart'taki kapanışa kadar yüzde 30 değer kaybettiğine dikkat çekilirken, hisselerini satan üst düzey yöneticilerin toplam 1,9 milyar dolarlık potansiyel kaybı önlediği vurgulandı.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, 1 Şubat ile 19 Mart arasında ABD borsalarında işlem gören şirketlerin üst yöneticilerinin hisse satışlarıyla ilgili 4 binden fazla işlem hareketi incelendi.

Haberde, mevcut işlem kayıtlarına göre Bezos’un, şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği satış yoğunluğunun neredeyse 12 ay boyunca yaptığı toplam hisse satışı yoğunluğuna denk olduğu belirtildi.

150'den fazla üst düzey yöneticinin her biri en az 1 milyon dolarlık hisse sattı

ABD'deki diğer üst düzey şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirilen hisse senedi hareketlerinin de incelendiği haberde, şubat ve mart ayı satışlarının önceki iki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üçte bir arttığının gözlendiği vurgulandı.

Habere göre, ABD’de 150’den fazla üst düzey şirket yöneticisi ve çalışanından her biri, borsa inişe geçmeden önce, son 12 ayda hiç bir işlem yapmadıkları bireysel hisselerinden en az 1 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

BlackRock Inc.’in CEO’su Laurence Fink’in 25 milyon dolarlık hissesini satarak borsada 9,3 milyon dolarlık kaybını kurtardığı belirtilen haberde, HIS Markit Ltd’nin CEO’su Lance Uggla’nın daha sonra 19,2 milyon dolara düşecek 47 milyon dolarlık hisselerini 19 Şubat’ta elden çıkardığına işaret edildi.