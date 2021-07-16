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ABD'li dev şirket, Türk şirketi satın alıyor

16.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri olan ABD’li Vinmar Group'un, Türk şirketi Alfa'yı devralacağı belirtildi.

ABD'li dev şirket, Türk şirketi satın alıyor

1978 yılından bu yana faaliyet gösteren ABD'li kimya devi, Türk kimya şirketi Veser’in ardından Alfa Kimya ve bağlı firması Bursa Alfa Kimya şirketini de tamamen alıyor.

VINMAR'IN İKİNCİ YATIRIMI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, satın alma ile, dev şirket Türkiye'deki ikinci yatırımına imza atacak.

1983 yılında tekstil yardımcı kimyasalları satışı ile faaliyetlerine başlayan Alfa Kimya,
bugün kendi fabrikasında 350’yi aşkın ürün çeşidi ile başta tekstil olmak üzere deterjan ve inşaat sektörlerine yönelik tekstil kimyasalları imalatı ve boya, kimyasal, enzim, optik ve silikon ithalatı gerçekleştirmektedir.

Tekstil Kimyasalları alanındaki ürün portföyüne Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olduğu Novozymes (Danimarka) firmasının ürünlerinin yanı sıra, Protex-International (Fransa), Indo Colchem (Hindistan) ve Zheijang Runtu (Çin) firmalarının mümessilliklerini de ekleyerek, tekstil kimyasalları alanında tüm ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ ve Denizli'de de ofisleri, imalat ve depoları bulunan Alfa Kimya, Türkiye geneline hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne düşünelim, Eyyyyyyyy Amerika! Alın herşeyimizi çünkü biz milliyiz.
Özel şirket, devletin değil ister satar ister batar sana noluyo
Şaşırdıkmııııı ??#?'?%

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