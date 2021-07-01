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ABD'li dünya devi İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

01.07.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li giyim perakendecisi GAP, İngiltere'deki 81 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket, ülkede online hizmet vermeye devam edecek.

ABD'li dünya devi İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

ABD merkezli dev giyim şirketi GAP, İngiltere'de mağazacılık faaliyetlerine son veriyor. GAP, İngiltere'de sadece online olarak hizmet vermeye devam edecek.

EYLÜL VE AĞUSTOS AYINDA KAPATIYOR

The Guardian'ın haberine göre GAP tarafından yapılan açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazasının tamamının kapanma süreçlerinin Ağustos ve Eylül ayında tamamlanacağını duyurdu. İki pazarda da sadece online satış yapma kararı aldı.

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MAĞAZALARI SATIYORLAR

Gap tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, İtalya ve Fransa'daki mağazalarını da satmayı hedeflediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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