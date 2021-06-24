ABD'nin dev yatırım bankasından 'aşı olmayan ofise gelmesin' çağrısı

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley’in insan kaynakları şefi Mandell Crawley yayınladığı bir notta, "12 Temmuz'dan itibaren tüm çalışanların, şarta bağlı işgücünün, müşterilerin ve ziyaretçilerin New York ve Westchester'daki Morgan Stanley binalarına giriş için 2 doz aşılı olduklarını onaylamaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Crawley, bu tarihten sonra, 2 doz aşılandığını kanıtlamayan kişilerin bina erişimini kaybedeceğini ve personelin büyük çoğunluğunun aşı olduğunu belirttiğini de ekledi.

AŞI OLANLARA 'ÖZEL ALAN' OLUŞTURULDU

Notta, Morgan Stanley'in "gelişmiş işbirliği ve üretkenliği" adına, kurumsal menkul kıymetler ve varlık yönetimi de dahil olmak üzere bazı bölümlerde "sadece aşılananların" çalıştığı alanlar oluşturulduğunu belirtti.

Morgan Stanley'nin aşılama politikası, işçileri ofise dönmeye ikna etme çabasında ön saflarda yer alan büyük Wall Street bankaları arasında şimdiye kadar açıklanan en katı politika oldu.

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