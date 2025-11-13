FİNANS

ABD, petrol fiyatı tahminini bu sene ve gelecek yıl için yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu sene ve gelecek yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD, petrol fiyatı tahminini bu sene ve gelecek yıl için yükseltti

EIA'nın "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,76 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 68,64 dolar olarak tahmin edildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 65,15 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 65 dolardı.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 54,92 dolar, WTI'da 51,26 dolar olarak tahmin ediyor.

Önceki raporda Brent petrolün ortalama varil fiyatı 52,16 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 48,50 dolar olarak öngörüldü.

Fiyatlarda yapılan yukarı yönlü revizyonda Çin'in stratejik petrol rezervlerini artırmak için sürdürdüğü yüksek hacimli alımlar ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların üretimi sınırlama olasılığı etkili oldu.

EIA, Çin'in ocak-eylül döneminde stratejik stoklarına günde ortalama 800 bin varil petrol eklediğini tahmin ediyor. Kurum, Çin'in 2026'da da alımlara devam edeceğini ancak bu yılkine kıyasla daha yavaş tempoda ilerleyeceğini öngörüyor.

EIA, Rusya'ya yönelik yaptırımların 2026'nın ilk çeyreğinde günlük ham petrol üretimini 100 bin varil azaltacağını tahmin ediyor ancak yaptırımların daha güçlü etkiler yaratması durumunda üretimdeki düşüşün öngörülenden fazla olabileceği, bunun da fiyatları yukarı çekebileceği belirtiliyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 530 bin varil olarak tahmin edildi.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 580 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 510 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 105 milyon 980 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 140 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2026 yılında ise küresel arzın günlük ortalama 107 milyon 370 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 200 bin varile ulaşması bekleniyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

