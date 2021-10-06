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ABD Ticaret Temsilciliği'nden Çin adımı

06.10.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Çin'den ithal edilen 549 ürüne tekrar gümrük vergisi muafiyeti tanınması için getirdiği teklifi kamuoyu görüşüne açtı.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden Çin adımı

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, hafta başında yaptığı açıklamada dış ticaret pürüzlerini gidermek için Çinli etkililer ile temas kuracağını ve bir önceki yönetim döneminde Çin mallarından alınmaya başlanan gümrük vergilerinden muafiyet sağlanması için süreci başlatacağını açıklamıştı.

TRUMP DÖNEMİNDE BAŞLADI

Ek gümrük vergileri bir önceki ABD başkanı Donald Trump'ın Çin ile dış ticaret mücadelesi kapsamında başlatıldı. Bazı ürünlere gümrük vergisi muafiyeti tanınmış olsa da çoğu muafiyet 2020 sonunda sona ermişti.

USTR, endüstriyel bileşenler, termostat, tıbbi malzemeler, bisiklet ve tekstil ürünlerini kapsayan 549 ürünün gümrük vergisi kapsamından çıkarılması için 12 Ekim-1 Aralık'a kadar görüş toplayacak. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Çin
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