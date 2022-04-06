Abramoviç'in eli dara düştü! Rus oligark ünlü arkadaşlarına 'borç nakit' için yalvarıyor

55 yaşındaki Rus oligark ve Chelsea sahibi, varlıkları dünya çapında dondurulduktan sonra ruble kıtlığı çekiyor. Roman Abramoviç'in personeline ödeme yapabilmek için VIP arkadaşlarının her birinden 1 milyon dolar borç istediği ortaya çıktı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, Abramoviç'in para istediği kişiler arasında Rush Hour yönetmeni Brett Ratner da yer alıyor. Abramoviç'in ayrıca Hollywood ve Wall Street'teki bağlantılara ve teknoloji devlerinin de kapısına gittiği öne sürülüyor. Abramoviç'in İngiltere ve ABD'deki varlıklarına el konduktan sonra varlıklı Rothschild ailesine de yaklaştığı söyleniyor.

Ancak kimsenin Abramoviç'e borç para vermeyi kabul ettiği düşünülmüyor.

Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşına tepki olarak Rus oligarklarına yönelik yaptırımlar nedeniyle uluslararası hukukta yansımalarının ne olacağı belli değil.

Abramoviç'in personeline haftada 600 bin sterlin ödediği söyleniyor.

Abramoviç, yakın çevresinin ünlü isimlerden oluşmasıyla biliniyor. 2016'daki yılbaşı partisine davet edilen isimler arasında film yıldızı Leonardo DiCaprio, yönetmen George Lucas ve merhum pop yıldızı Prince yer almıştı. Ayrıca Abramoviç'in eşinin yakın arkadaşı olan aktör Tobey Maguire'ın eşi Jen Meyer ve Prenses Beatrice'in de konuk listesinde olduğu düşünülüyor.

Servet sıralaması uzmanları Forbes'a göre, Putin'in dostu Abramoviç, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana tahmini 7,6 milyar dolar kaybetti. Ancak yaptırımlara maruz kalmasına rağmen hala yaklaşık 7 milyar dolar değerinde varlığı olduğuna inanılıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde de yer alan ve bu kapsamda Türkiye'de bulunan Abramoviç'in 740 milyon sterlin değerindeki beş yatla bağlantısı bulunuyor.





