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Acil 80 bin kamyon şoförüne ihtiyaç var! Yıllık 47 bin dolardan başlayan maaş veriliyor

09.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede başta gıda sektörü gibi birçok tedarik zincirinde sorunların oluşmasına neden oldu. Amerika şu an 80 bin kamyon şoförüne acil ihtiyaç duyduğunu duyurdu. Öte yandan bazı şirketler kamyon şoförlerine yıllık 47 bin dolardan 57 bin dolara kadar maaş verdiklerini duyurdu.

Acil 80 bin kamyon şoförüne ihtiyaç var! Yıllık 47 bin dolardan başlayan maaş veriliyor

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kamyon Derneği Başkanı Chris Spear, ülkede yaşanan kamyon şoförü eksikliğine dikkat çeken açıklama yapmıştı. Spear, salgın öncesi kamyon şoförü ihtiyacının 61 binden fazla olduğunu vurgulayarak, pandemiyle bu oranın yüzde 30 artarak şu an rekor düzeyde 80 bine çıktığını belirtmişti.

"YÜKÜ ÇEKECEK KAMYON ŞOFÖRÜ YOK"

Kamyon şoförü eksikliğinin tedarik zincirini olumsuz etkilendiğini açıklayan Spear, ABD Başkanı Joe Biden’in önceki haftalarda verdiği California limanlarında yığılan konteynerlerin dağıtımı için 7/24 çalışılması emrinin iyi bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Ancak bu, eğer oradaki yükü çekecek kamyon ve şoförün yoksa çok fark etmiyor" açıklamasında bulunmuştu.

NAKLİYE SORUNU FİYATLARI ARTIRIYOR

ABD'de yaşanan sürücü sıkıntısı eğitim sürecinin de önünü açtı. Ülkede birçok sürücüye eğitim verilirken bu çalışmalar henüz nakliye sorununa olumlu bir etki etmedi.

bbc tır

BBC'nin haberine göre American Trucking Associations (ATA), ABD'de 80.000 kamyoncu açığı olduğunu tahmin ediyor. Bu, endüstri için tüm zamanların en yüksek seviyesi. Ve hiçbir şey değişmezse, açık önümüzdeki on yılda 160.000'e ulaşabilir.

Öte yandan sürücü eksikliği, limanlardan mağaza raflarına ürün getirmeyi zorlaştırıyor ve kış tatili öncesinde çok çeşitli ürünlerin fiyatlarını artırıyor.

SEKTÖRE İNSAN ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Pandemiden kaynaklanan koşullardan dolayı insanları bu sektöre ilgi gösterdiğini belirten ve şoförlük eğitimi verilen bir okulun operasyon müdürü olan Tejbir Batth, "Bu, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" diyor.

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New York City'de pandeminin başlamasıyla birlikte işlerini kaybeden binlerce taksi şoförü kamyon şoförü olmak için başvurular yaptı.

ORTALAMA MAAŞLAR 47 BİN DOLARI GEÇİYOR

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ABD'de kamyon şoförleri yıllık ortalama 47.130 dolar maaş alıyor. Fakat bu maaşa ek olarak 10 bin dolar gibi bonuslarda veriliyor.

ABD'de yapılan tüm teşviklere rağmen yeteri sayıda kamyon şoförü henüz bulunmuş değil.

Öte yandan American Trucking Association'a göre, büyük firmalardaki uzun yol sürücüleri için ortalama yıllık ciro oranı yüzde 90'dır. Sürücüler, iş stresli olduğu ve aileden uzun süre ayrı kalmak gibi büyük kişisel fedakarlıkları beraberinde getirdiği için tükendiklerini dile getiriyor.

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