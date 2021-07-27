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Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak 50 otobüs şoförü aranıyor ama bulunamıyor

27.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da aylık geliri 5 bin TL’ye kadar ulaşan otobüs şoförü aradıklarını ama bulamadıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “İŞKUR üzerinden müracatımızı yaptık, 50 şoför açığımız var diye ama istediğimiz rakama ulaşamadık. Gazetelere ilan verdik yine istediğimiz dönüşü alamadık” dedi.

Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak 50 otobüs şoförü aranıyor ama bulunamıyor

Antalya’da turizm sezonun açılmasıyla birlikte otobüs şoförlerinin, turizmde çalışmaya başladıklarını bu sebeple de otobüs şoförü kadrolarında 50 tane şoför açığı olduğunu söyleyen Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, 5 bin TL maaş ile şoför aradıklarını ama bir talep göremediklerini belirtti. Arslan, 10-15 kişinin başvuru yaptığını ama yeterli sayıya ulaşamadıklarının altını çizerek İŞKUR üzerinden başvuru yaptıklarını ve gazetelere iş ilanı verdiklerini şoför olmak isteyen adayların başvurularını beklediklerini söyledi.

"MAAŞLAR 5-6 BİN CİVARINA KADAR ÇIKIYOR"

Müracaatların dün itibari ile başladığını belirten Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “Antalya, turizm şehri olduğu için bizimle çalışan birçok şoför yaz aylarında turizme yöneliyor. Bu sebeple araçlarda şoför eksikliği oldu. İŞKUR üzerinden müracaatımızı yaptık, 50 şoför açığımız var diye ama herhangi bir talep gelmedi. Gazetelere ilan verdik yine arayan olmadı. Normalde asgari ücretle şoför çalıştırıyoruz. Çalışma saatlerimiz esnek olduğundan dolayı maaşlar 5 bin- 6 bin civarına çıkıyor. Günlük yevmiye üzerinden hesapladığımızda 180-200 TL gibi bir fiyat çıkıyor. Araçlarımız ortalama 25 gün civarında çalışıyor. Bunun için müracaatlar dün itibari ile başladı" diye konuştu.

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"ANTALYA'YI BİLİP BİLMEMELERİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Şoför olmak isteyen adayların şehri bilmelerinin zorunlu bir şart olmadığını belirten Arslan, “Şoför olmak isteyen adayların öncelikle 12 metre otobüs kullanmış olması tercihimiz. O olmadığı zaman kamyon gibi araçlar kullanmış olan, Antalya’yı bilen veya bilmeyen fark etmez, E sınıfı ehliyeti olan ve SRC ve psikoteknik belgeleri olan bütün şoför esnafımız müracaat edebilir” şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH GELİRLER, BİZ BURADAYIZ"

Adayları şoförler odasına beklediğini söyleyen Arslan, “İşe ihtiyacı olan, E sınıfı ehliyeti ve SRC’si olan bütün kardeşlerimizi Antalya Otobüsçüler odasına bekliyorum. İnşallah gelirler, biz buradayız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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