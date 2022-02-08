Akaryakıt fiyatı düştü akın ettiler! Sınırlama getirildi

Polonya hükümeti, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın sırtındaki yükü azaltmak amacıyla 1 Şubat itibariyle akaryakıttan aldığı vergiyi yüzde 23'den yüzde 8'e düşürdü. Yapılan uygulamayla yakıtta litre başına 0,60 zloti (yaklaşık 2 TL) indirim yapılmasının ardından Schengen anlaşması dolayısıyla Polonya'ya sorunsuz şekilde seyahat eden sınır kentlerde yaşayan Almanya, Çekya vatandaşları ucuz akaryakıt nedeniyle ülkeye akın etti. Yakıt almak için gelen “petrol turistleri”, depolarını doldururken, yanlarında getirdikleri bidonlara da stok yaptı.

Yakıt stoğunun önüne geçebilmek için Polonya devletine ait petrol şirketi PKN Orlen, sınır kentlerindeki akaryakıt istasyonlarında "yalnızca depoya dolum yapılması" sınırlaması getirdi. Şirketten yapılan açıklamada satış sürekliliğini sağlamak için özellikle sınır bölgelerindeki akaryakıt istasyonlarında, yalnızca araçların depolarına dolum yapıldığı belirtildi. Ülke çapındaki bin 819 akaryakıt istasyonuyla ülkenin en büyük akaryakıt perakendecisi olan şirket tarafından, mevcut akaryakıt talebini karşılamak için gerekli lojistik adımların da atıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz Pazar sabahı Polonya'da benzinin litre fiyatının 1.15 euro, Almanya'da ise 1.80 euro olduğu belirtilirken, düşük akaryakıt fiyatları nedeniyle Polonya'ya olan "akaryakıt turizminin" bir süre daha sürmesi bekleniyor. İHA

