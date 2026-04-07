Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni martta azaldı

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni, şubat ayındaki kısmi toparlanmanın ardından martta yeniden geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, şubat ayında eksi 15,7 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, martta 3 puanlık düşüşle eksi 18,7'ye geriledi.

Anket sonuçları, şirketlerin mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre önemli ölçüde "daha kötü" olarak değerlendirse de gelecek dönem iş beklentilerini yükselttiğini ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılan şirketler mevcut sipariş stoklarını yeniden "daha iyi" olarak değerlendirdi. Eylül 2025'ten bu yana istikrarlı bir artış gösteren sipariş stoku göstergesi, mart ayında eksi 13,5 puana ulaştı.

Benzer bir toparlanma ihracat beklentilerinde de gözlendi. Art arda dördüncü ayda da iyileşme kaydeden ihracat beklentisi martta 30,7 puana yükseldi.

Ifo’ya göre, sektördeki istihdam kaybının gelecek aylarda yavaşlayabileceğine dair işaretler de güçlendi. Şubat ayında eksi 44 puan olan istihdam beklentisi, martta eksi 19,8 puana çıkarak toparlandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "2022'den bu yana gözlemlenen yeni iş ilanı sayısındaki düşüş durmuş görünüyor." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

