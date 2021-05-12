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Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasına onay

12.05.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Bakanlar Kurulu, net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 5 yıl öne çekerek 2045'e düşüren iklim yasasındaki değişikliği onayladı.

Almanya'da 2045'te net sıfır karbon emisyonu hedefleyen iklim yasasına onay

Almanya Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 2019 yılında 2030'a kadar 1990 yılındaki seviyenin yüzde 55'i olarak açıklanan karbon emisyonunu azaltma hedefinin yüzde 65'e çıkarılmasını öngören iklim yasası değişikliğine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

TARİH 5 YIL ÖNE ÇEKİLDİ

Değişikliğin, net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihini 5 yıl öne çekerek 2045'e düşürdüğü de bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Bakanı Svenja Schulze, söz konusu yasanın, ekonomik büyümeyi durdurmadan gelecek kuşaklara "yaşanacak bir dünya" sağlayacağını belirterek, "Bu yasa ile nesiller arasında daha fazla eşitlik sağlayacak, geleceğe yönelik planlamada daha fazla güvenlik sunacak ve ekonomiyi durdurmadan dönüştürerek modernize eden cüretkar bir iklim koruma planı elde ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya'nın karbon emisyonlarını azaltmada yeni hedefleri arasında, yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi de yer alıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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