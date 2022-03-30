Almanya'da enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu da etkilemeye devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkede şubat ayında açıklanan yüzde 5.1 enflasyon oranının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 7.3'e yükseldiği bildirildi.

Açıklanan enflasyon oranının Almanya'da 1990 yılından beri en yüksek enflasyon oranı olduğunu belirten uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklediğini ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde enflasyonun yükselmeye devam edeceğini açıkladı. (İHA)

