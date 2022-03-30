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Almanya'da enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

30.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da geçen ay yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu da etkilemeye devam ediyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkede şubat ayında açıklanan yüzde 5.1 enflasyon oranının son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 7.3'e yükseldiği bildirildi.

Açıklanan enflasyon oranının Almanya'da 1990 yılından beri en yüksek enflasyon oranı olduğunu belirten uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tetiklediğini ve Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde enflasyonun yükselmeye devam edeceğini açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Almanya Rusya Ukrayna
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