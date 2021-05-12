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Almanya'da enflasyon, nisanda son 2 yılın en yükseğinde

12.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, yüksek yakıt fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Almanya'da enflasyon, nisanda son 2 yılın en yükseğinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.

ENERJİ ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI ARTTI

Enerji ürünlerinin fiyatları nisanda yıllık yüzde 7,9 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 23,3 artış yaşanırken, elektrik fiyatlarında ise yüzde 0,2 düşüş görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, nisanda yıllık yüzde 1,9 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Almanya TÜFE
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