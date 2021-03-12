Almanya'da enflasyon yükseldi, işsizlik arttı!

Almanya Federal İş Ajansı (BA), şubat ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 9 bin artarak 2 milyon 752 bine yükselirken, yüzde 6’lık işsizlik oranı değişmedi. Böylece işsiz sayısı Haziran 2020 döneminden bu yana ilk kez artış kaydetti.

Piyasalarda beklenti, işsiz sayısında 13 bin düşüş olması yönündeydi. Bunun yanında, Şubat 2020’ye göre ise işsiz sayısının 509 bin artması dikkati çekti. Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı sektörlerin işgücünde koronavirüs kısıtlamalarının izlerinin görüldüğünü belirterek, “Kurzarbeit (kısa çalışma programı) büyük ölçekte istihdamı güvence altına almaya ve işsizliği önlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’da Kasım 2020’den beri yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamalar uygulanıyor. Alman medyasına göre, koronavirüs üçüncü dalgadan kaçınmak için bu kısıtlamalar 28 Mart’a kadar uzatılacak.